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Угорщина пропонує замість членства в ЄС надати Україні "привілейоване партнерство"

"Європейська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 17:49
Угорщина пропонує замість членства в ЄС надати Україні привілейоване партнерство
Фото: Getty Images

В уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex, який цитує голову адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуйяша

Деталі: Він стверджує, що Україна "не відповідає необхідним умовам, вона не відповідала їм до війни і відтоді не наблизилася до них".

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"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС...чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи то ситуація з корупцією", – стверджує представник Орбана, якого цитує також Magyar Nemzet.

Також він каже, що в угорському уряді погоджуються із заявою колишнього президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про "тотально корумповану Україну".

"Ми повинні погодитися з попереднім твердженням Юнкера, що Україна абсолютно корумпована та не дозріла до членства в ЄС", – зазначив він.

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Гуйяш сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Говорячи про допомогу Україні, яка зараз воює проти РФ, представник адміністрації Віктора Орбана сказав, що ЄС потребує нової стратегії.

Раніше політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Крім того, глава угорського МЗС Петер Сійярто сказав, що вступ до Євросоюзу України, поки там триває війна, принесе війну у "спільноту, чого, очевидно, не хоче ніхто".

Теми: ЄСУгорщина
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