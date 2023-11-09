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Ізраїль, на прохання США, погодився на гуманітарні паузи в Газі

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 18:40

У Білому домі заявили, що Ізраїль погодився щодня запроваджувати чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, якого цитує AP

Деталі: Президент Джо Байден попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу запровадити щоденні паузи під час телефонної розмови в понеділок.

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За словами Кірбі, перша гуманітарна пауза буде оголошена в четвер, 9 листопада.

Як повідомляє CNN, Ізраїль оголошуватиме про час пауз за три години до їх початку.

"Ізраїльтяни запевнили нас, що в цих районах не буде жодних військових операцій протягом періоду паузи, і що цей процес починається сьогодні", – сказав Кірбі.

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Крім того, за його словами, Ізраїль погодився відкрити другий коридор для цивільного населення, яке може покинути північну частину Гази – вздовж прибережної дороги.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.

8 листопада країни G7 закликали до "гуманітарних пауз" у Газі

Теми: СШАІзраїльСектор Гази
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