Підліток з Маріуполя, якому вручили в РФ повістку, попросив Зеленського повернути його додому

Незаконно депортований з Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін, якому в Росії вручили повістку, звернувся до президента України з проханням повернути його додому.

Джерело: звернення Єрмохіна, оприлюднене його адвокаткою Катериною Бобровською у Facebook

Пряма мова Єрмохіна: "Я, Єрмохін Богдан, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович допомогти мені повернутись додому".

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Деталі: У свою чергу адвокатка також у зверненні до президента попросила його "особистого контролю стосовно повернення дитини до України".

Що було раніше: 7 листопада повідомлялось, що у Росії незаконно депортованому з Маріуполя 17-річному Богдану Єрмохіну вручили повістку. Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.

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Спочатку російські військові вивезли Богдана до окупованого Донецька. А вже у травні 2022 року він опинився в дитячому санаторії у Московській області Росії.

У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвокатки.

19 листопада Богдану має виповнитися 18 років. Він вже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року.