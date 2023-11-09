Понад 60% українців вірять у вступ в ЄС менш ніж за 10 років - опитування
Більшість громадян України оптимістично оцінюють строки, необхідні державі для вступу в Європейський Союз, 60,5% вважають, що це станеться менш ніж за 10 років, 20,6% - за 2 роки.
Джерело: опитування соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення видання "Дзеркало тижня", передає "Європейська правда".
Деталі: Сумарно 60,5% українців вважають, що Україна країна може вступити до Євросоюзу менш як за десять років. Із них третина, або 20,6% від загальної кількості респондентів, кажуть, що це станеться за два роки – як це декларує українська влада.
Ще 19,9% респондентів назвали реалістичним вступ України в ЄС через три-чотири роки, 14,3% – п’ять-шість років і 5,7% – за сім-дев’ять років.
Лише 3,7% опитаних українців вважають, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу через 10-15 років, ще 2% вважають, що це станеться через понад 15 років, а 6,1% обрали варіант "ніколи".
Майже 28% не змогли визначити, скільки часу в України забере шлях до вступу в Європейський Союз або відмовились відповідати на це питання.
Опитування на замовлення ZN.UA проводила соцслужба Центру Разумкова з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Що було раніше:
- У звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.
- Як відомо, для початку формальних переговорів Україна має отримати "зелене світло" від ЄС про виконання нею чотирьох висунутих Єврокомісією критеріїв (оцінка очікується у березні), а також провести міжурядову конференцію щодо затвердження переговорної рамки, провести скринінг українського законодавства, після чого – відкрити переговорні глави.
Детально про ці етапи та про рішення ЄС щодо них читайте у статті "Жовте світло для України"