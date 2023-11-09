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Представника Росії уперше в історії не обрали до складу Міжнародного суду ООН

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 22:23
Представника Росії уперше в історії не обрали до складу Міжнародного суду ООН
фото - getty images

Представника Росії в четвер уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.

Джерело: на це звернув увагу український юрист-міжнародник, суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський, пише "Європейська правда"

Деталі: Представник РФ Кірілл Геворгян і румун Богдан Ауреску номінувались від регіону Східної Європи. Переміг Ауреску, за якого проголосували 117 членів Генасамблеї. За інформацією "Європейської правди", за російського кандидата в Генеральній асамблеї дали лише 77 голосів.

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За інших номінантів, що перемогли – від Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки – дали 143, 135, 117 і 113 голосів відповідно.

Гнатовський вказує, що в Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв’язку з обранням Ауреску "вперше не буде радянського/російського судді".

"Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році)", – додав він.

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Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії майже 5 років – з листопада 2019 до червня 2023 року, а перед тим протягом одного року у 2014-2015 роках.

Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів, причому що три роки обираються п'ять нових суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу й Генасамблеї ООН.

Як відомо, Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти Росії, пов'язаних з агресією – зокрема, про те, що Росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.

Детально про цю справу читайте у статті "Як Росія відмовлялася від "геноциду". Репортаж з Гааги

Теми: ООНРосія
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