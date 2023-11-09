У Вінниці ввечері 9 листопада спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях, де складають ламінат.

Джерело: ГУ ДСНС у Вінницькій області

Дослівно: "Прямо зараз у Вінниці, на вулиці Гонти, бійці ДСНС ліквідовують пожежу в складських приміщеннях, де зберігається ламінат. Площа пожежі близько 1 тисячі кв. м.

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У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах з ламінатом pic.twitter.com/zGO6NNtiVf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 9, 2023

До ліквідації пожежі залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки".

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Деталі: О 22:40 пожежу локалізували. Була загроза, що вона пошириться на сусідні ангари.

Фото - ГУ ДСНС Вінницької області