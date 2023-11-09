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У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах з ламінатом

Тетяна ОлійникЧетвер, 9 листопада 2023, 22:59
У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах з ламінатом
Фото - ГУ ДСНС у Вінницькій області

У Вінниці ввечері 9 листопада спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях, де складають ламінат.

Джерело: ГУ ДСНС у Вінницькій області

Дослівно: "Прямо зараз у Вінниці, на вулиці Гонти, бійці ДСНС ліквідовують пожежу в складських приміщеннях, де зберігається ламінат. Площа пожежі близько 1 тисячі кв. м.

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До ліквідації пожежі залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки".

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Деталі: О 22:40 пожежу локалізували. Була загроза, що вона пошириться на сусідні ангари.

 
Фото - ГУ ДСНС Вінницької області
 
Фото - ГУ ДСНС Вінницької області

Теми: пожежаВінниця
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