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Трамп розглядає на посаду свого потенційного віцепрезидента антиукраїнського телеведучого

Тетяна ОлійникЧетвер, 9 листопада 2023, 23:46
Трамп розглядає на посаду свого потенційного віцепрезидента антиукраїнського телеведучого
Такер Карлсон. Фото - Getty Images

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона, як потенційного партнера та віцепрезидента.

Джерело: Трамп на шоу Клея Тревіса і Бака Секстона

Пряма мова: "Мені дуже подобається Такер, думаю, я б розглянув його кандидатуру… тому що, у нього відмінний здоровий глузд. Знаєте, коли кажуть, що ви, хлопці, консерватори, або я консерватор, справа не у тому, що ми консервативні, а в тому, що ми маємо здоровий глузд".

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Довідково: Такер Карлсон раніше був ведучим на республіканському телеканалі Fox News.

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У своїх виступах він часто критикує Україну, транслює російські пропагандистські наративи.

Такера Карлсона неодноразово репостив на свою сторінку власник соцмережі X Ілон Маск.

Теми: ТрампСШАвибори
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