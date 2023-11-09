Трамп розглядає на посаду свого потенційного віцепрезидента антиукраїнського телеведучого

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона, як потенційного партнера та віцепрезидента.

Джерело: Трамп на шоу Клея Тревіса і Бака Секстона

Пряма мова: "Мені дуже подобається Такер, думаю, я б розглянув його кандидатуру… тому що, у нього відмінний здоровий глузд. Знаєте, коли кажуть, що ви, хлопці, консерватори, або я консерватор, справа не у тому, що ми консервативні, а в тому, що ми маємо здоровий глузд".

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President Trump tells @ClayTravis and @BuckSexton he'll consider @TuckerCarlson for VP: "I like Tucker a lot. I guess I would consider him. He’s got great common sense."



More in the podcast: https://t.co/WvNDsUybBx pic.twitter.com/0n5r2EWQmN — The Clay Travis & Buck Sexton Show (@clayandbuck) November 8, 2023

Довідково: Такер Карлсон раніше був ведучим на республіканському телеканалі Fox News.

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У своїх виступах він часто критикує Україну, транслює російські пропагандистські наративи.

Такера Карлсона неодноразово репостив на свою сторінку власник соцмережі X Ілон Маск.