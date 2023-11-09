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В ОП допускають проведення саміту щодо "формули миру" у 2024 році

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 23:59
В ОП допускають проведення саміту щодо формули миру у 2024 році
Ігор Жовква. Фото - ОП

Приблизно через місяць провести ще одну зустріч радників щодо "формули миру", після чого вже в наступному році організувати саміт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву у коментарі Reuters

Деталі: За словами Жовкви, Україна планує організувати четверту зустріч на рівні радників з національної безпеки наприкінці листопада або на початку грудня.

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"А Глобальний саміт (миру. – Ред.) може відбутися в лютому 2024 року", – додав представник ОП.

Посадовець запевнив, що саміт щодо "формули миру" обов'язково відбудеться, оскільки "як ознаменує символічний початок практичної реалізації формули, так і підсумує всі результати, які вже були досягнуті на цьому шляху".

Жовква визнав, що нинішня ескалація на Близькому Сході впливає на пріоритети країн регіону, але зазначив, що в останній зустрічі на Мальті брали участь Саудівська Аравія, Бахрейн і Катар.

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"Нам не потрібен саміт заради саміту. Ми говоримо про якомога ширше залучення лідерів Глобального Півдня. Тому ми повинні ретельно продумати час і місце проведення саміту", – додав він.

Україна раніше декларувала наміри провести глобальний саміт щодо "формули миру" до кінця року й для цього вже провела три підготовчі зустрічі на рівні радників у Копенгагені, Джидді (Саудівська Аравія) та на Мальті.

Про підсумки другої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни.

Теми: формула миру
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