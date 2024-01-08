WSJ: Маск вживає наркотики, й це непокоїть керівників його компаній

Американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вживає наркотики, і це непокоїть керівників і членів правління його компаній.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Як пише видання, останніми роками в деяких керівників і членів правління його компаній та інших близьких до мільярдера людей з'явилося постійне занепокоєння щодо вживання ним наркотиків, яке "може мати серйозні наслідки не лише для його здоров'я, але й для шести компаній та мільярдних активів, які він контролює".

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Дослівно: "Найбагатша людина світу вживає ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, часто на приватних вечірках по всьому світу, де відвідувачі підписують угоди про нерозголошення або віддають свої телефони для входу, за словами людей, які були свідками його вживання наркотиків, та інших, хто знає про це. Маск і раніше курив марихуану на публіці і заявляв, що має рецепт на психоделічний кетамін.

Наприклад, у 2018 році він прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку влаштував у Лос-Анджелесі. Наступного року він відривався під чарівними грибами на заході в Мексиці. У 2021 році він вживав кетамін для розваги зі своїм братом, Кімбалом Маском, у Маямі на домашній вечірці під час Art Basel. Він вживав заборонені препарати з нинішнім керівником SpaceX і колишнім членом правління Tesla Стівом Юрветсоном.

Близькі до Маска люди кажуть, що він продовжує вживати наркотики, особливо кетамін, і що вони стурбовані тим, що це може погано вплинути на здоров'я. Навіть якщо цього не станеться, це може зашкодити його бізнесу".

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Більше деталей: За словами джерел видання, одна з колишніх директорів Tesla Лінда Джонсон Райс була настільки розчарована нестабільною поведінкою Маска та занепокоєна щодо вживання ним наркотиків, що не балотувалася на переобрання до ради директорів компанії у 2019 році.

За даними джерел видання, деякі члени ради директорів Tesla протягом багатьох років обговорювали між собою занепокоєння щодо ймовірного вживання наркотиків Маском, але не офіційно не виносили це на обговорення в компанії.

У 2023 році газета The Wall Street Journal повідомила, що Ілон Маск вживає мікродози психоделічного препарату кетамін від депресії, а також приймає повні дози на вечірках. Після публікації статті Маск написав у твіттері, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами, які призначають частіше і які "зомбують" людей. В окремому твіті Маск пізніше повідомив, що у нього є рецепт на кетамін.

Кодекс поведінки Tesla описує компанію як робоче місце, вільне від наркотиків, і забороняє всім працівникам, включно з керівниками, вживати їх навіть за межами офісу. Незаконне вживання наркотиків працівниками також є порушенням правил, які приватна ракетна компанія Маска SpaceX має з урядом США на виконання цивільних і військових космічних місій.

Федеральні контракти вимагають, щоб компанії дотримувалися закону про вільне від наркотиків робоче місце і сприяли розвитку культури, вільної від наркотиків, незалежно від будь-яких законів штатів, які можуть легалізувати певні види вживання наркотиків.

Підрядники також можуть втратити допуск до державної таємниці через зловживання наркотиками. Як генеральний директор і засновник SpaceX Маск має допуск до секретної інформації.

Маск не відповів на запити про коментарі. Адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що той "регулярно проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював їх". Спіро, який сказав, що представляє компанію Tesla, додав у відповідь на детальні запитання, що в цій статті "є й інші неправдиві факти", але не деталізував їх.

Маск керує шістьма компаніями, серед яких соцмережа X, колишній Twitter; його тунельне підприємство The Boring Co; стартап з виробництва мозкових імплантатів Neuralink; і нова компанія зі створення штучного інтелекту xAI.