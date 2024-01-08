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На Борщагівці в Києві прорвало водопровід, затопило вулицю

"Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 01:42
На Борщагівці в Києві прорвало водопровід, затопило вулицю
порив каналізації на Борщагівці, фото з телеграм-каналів

На Борщагівці у Києві стався порив водопроводу, бульвар Жуля Верна залило при температурі повітря понад -10.

Джерело: Телеграм-канали, КМДА

Деталі: У пабліках опублікували кадри серйозного підтоплення на бульварі Жюля Верна.

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"На Борщагівці прорвало каналізацію та затопило вулицю фекаліями", – ідеться у Телеграм-каналі "Київ оперативний".

"На Борщагівці прорвало каналізацію і всі нечистоти полились на вулиці", – пише "Київ інформ".

Також "Київ інформ" повідомив, що комунальники відкачують нечистоти з вулиці на Борщагівці.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше в КМДА повідомили, що фахівці Київводоканалу та Київавтодору працюють над ліквідацією пошкодження водопроводу на Борщагівці.

Дослівно КМДА: "Пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна. Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки.

Зараз на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу приступити до ремонту водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту".

Деталі: У КМДА також додають, що роботи виконуватимуть на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту.

Теми: Київ
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