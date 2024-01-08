У російському Санкт-Петербурзі – масштабна пожежа
Понеділок, 8 січня 2024, 02:16
У Санкт-Петербурзі РФ спалахнула пожежа в ангарі, вона охопила 4 тисячі квадратних метрів.
Джерело: МНС РФ
Дослівно: "У Невському районі горить ангар. Відомостей про постраждалих не надходило".
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"За уточненою інформацією, площа пожежі – 4 000 квадратних метрів. Проводиться нарощування сил і засобів".
Деталі: Згодом російські пожежники зазначили, що "локалізували пожежу на 2 000 квадратних метрах".
А також уточнили, що "горить ангар із поліетиленом і картонною упаковкою".
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