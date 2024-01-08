У російському Санкт-Петербурзі – масштабна пожежа

масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі, фото: МНС РФ

У Санкт-Петербурзі РФ спалахнула пожежа в ангарі, вона охопила 4 тисячі квадратних метрів.

Джерело: МНС РФ

Дослівно: "У Невському районі горить ангар. Відомостей про постраждалих не надходило".

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"За уточненою інформацією, площа пожежі – 4 000 квадратних метрів. Проводиться нарощування сил і засобів".

Деталі: Згодом російські пожежники зазначили, що "локалізували пожежу на 2 000 квадратних метрах".

А також уточнили, що "горить ангар із поліетиленом і картонною упаковкою".