Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У російському Санкт-Петербурзі – масштабна пожежа

Ольга Глущенко Понеділок, 8 січня 2024, 02:16
У російському Санкт-Петербурзі – масштабна пожежа
масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі, фото: МНС РФ

У Санкт-Петербурзі РФ спалахнула пожежа в ангарі, вона охопила 4 тисячі квадратних метрів.

Джерело: МНС РФ

Дослівно: "У Невському районі горить ангар. Відомостей про постраждалих не надходило".

Реклама:

"За уточненою інформацією, площа пожежі – 4 000 квадратних метрів. Проводиться нарощування сил і засобів".

Деталі: Згодом російські пожежники зазначили, що "локалізували пожежу на 2 000 квадратних метрах".

А також уточнили, що "горить ангар із поліетиленом і картонною упаковкою".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіяпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Росія
Партизани заявили, що проникли в дивізію в Підмосков'ї й отримали дані окупантів
Зеленський назвав два ключові виклики для світу в боротьбі з агресією РФ
Підпал Су-34 в Челябінську: російський суд арештував підлітка
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: