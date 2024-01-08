Ворог атакував Сумщину дронами, ракетою, скинув міну

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів населених пунктів Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.

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По Есманській громаді ворог бив з мінометів, 1 вибух та зі ствольної артилерії, 1 вибух.

Білопільська громада: здійснено обстріл з FPV-дрону, 1 вибух, артобстріли, 8 вибухів та мінометні обстріли, 18 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з FPV-дрону, 1 вибух, артилерійські обстріли, 12 вибухів, обстріли з РСЗВ, 15 вибухів та мінометів, 3 вибухи.

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По Хотінській громаді був артобстріл із САУ, 7 вибухів та обстріли з міномета, 12 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з міномета, 5 вибухів.

На територію Шалигинської громади ворог скинув міну.

Новослобідська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).

По Кролевецькій громаді відбувся ракетний удар, 1 вибух та атака 2 "Шахедами" (2 вибухи) по приватному сектору міста Кролевець. Зазнали пошкоджень 23 приватних домоволодіння, вуличні електромережі.

У Великописарівській громаді зафіксовано обстріли з міномета, 15 вибухів.