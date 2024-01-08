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У Росії злетіли 13 бомбардувальників – Повітряні сили

Ольга Глущенко Понеділок, 8 січня 2024, 03:00
У Росії злетіли 13 бомбардувальників – Повітряні сили
Російський Ту-95мс, фото ТАСС

Вночі та вранці 8 січня Повітряні сили повідомили про виліт 13 бомбардувальників з російського аеродрому "Оленья" і попередили про загрозу ракетної небезпеки.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).

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Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 05.00-05.30.

У разі ракетної загрози та пусків ракет повідомимо додатково".

Деталі: Також Повітряні сили вчергове закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 5:38 Повітряні сили повідомили про виліт ще 4 бортів Ту-22м3 з аеродрому "Оленья".

Теми: Повітряні сили ЗСУавіа
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