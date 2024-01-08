У Росії злетіли 13 бомбардувальників – Повітряні сили
Понеділок, 8 січня 2024, 03:00
Вночі та вранці 8 січня Повітряні сили повідомили про виліт 13 бомбардувальників з російського аеродрому "Оленья" і попередили про загрозу ракетної небезпеки.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).
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Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 05.00-05.30.
У разі ракетної загрози та пусків ракет повідомимо додатково".
Деталі: Також Повітряні сили вчергове закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: О 5:38 Повітряні сили повідомили про виліт ще 4 бортів Ту-22м3 з аеродрому "Оленья".