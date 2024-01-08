Росіяни заявляють про збиту українську ракету над Бєлгородською областю
Понеділок, 8 січня 2024, 06:44
Вранці 8 січня Міноборони Росії повідомило, що нібито їхня ППО перехопила українську ракету над Бєлгородською областю.
Джерело: МО РФ
Дослівно: "О 07.00 припинено спробу терористичної атаки київського режиму із застосуванням переобладнаної для ураження наземних цілей зенітної ракети С-200 по об'єктах на території Російської Федерації".
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Деталі: У МО РФ зазначили, що нібито "черговими засобами ППО українська ракета перехоплена над територією Бєлгородської області".