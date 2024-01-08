У Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Харкові й Хмельницькому пролунали вибухи
У містах Дніпро й Запоріжжя вранці 8 січня було чути вибухи під час повітряної тривоги.
Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Деталі: О 06:43 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи, їх було чути в передмісті.
За кілька хвилин до того Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджала" й швидкісну ціль на Дніпро.
Крім того, о 07:02 про звуки вибухів повідомили кореспонденти з Запоріжжя. Згодом там повторно лунали вибухи.
О 07:07 голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову та області. Там пролунала серія вибухів, повідомили журналісти.
О 07:16, за даними "Суспільного", вибухи пролунали у Кривому Розі. Перед тим Повітряні сили закликали жителів цього міста бути в укритті у зв’язку з пуском "Кинджала" з одного з російських винищувачів МіГ-31К.
О 07:21 у Хмельницькому пролунали вибухи.
УП: Новина оновлена після публікації.