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У Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Харкові й Хмельницькому пролунали вибухи

Олена РощінаПонеділок, 8 січня 2024, 07:08

У містах Дніпро й Запоріжжя вранці 8 січня було чути вибухи під час повітряної тривоги. 

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: О 06:43 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи, їх було чути в передмісті. 

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За кілька хвилин до того Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджала" й швидкісну ціль на Дніпро.

Крім того, о 07:02 про звуки вибухів повідомили кореспонденти з Запоріжжя. Згодом там повторно лунали вибухи.

О 07:07 голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову та області. Там пролунала серія вибухів, повідомили журналісти.

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О 07:16, за даними "Суспільного", вибухи пролунали у Кривому Розі. Перед тим Повітряні сили закликали жителів цього міста бути в укритті у зв’язку з пуском "Кинджала" з одного з російських винищувачів МіГ-31К.

О 07:21 у Хмельницькому пролунали вибухи.

УП: Новина оновлена після публікації.

Теми: війна
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