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Понад 20 ворожих атак відбили захисники на Авдіївському напрямку – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 8 січня 2024, 07:08
Понад 20 ворожих атак відбили захисники на Авдіївському напрямку – зведення
українські захисники, фото Генштабу

За минулу добу відбулося 35 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку ворога.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 11 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Всі ворожі дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Торське, Діброва, Дружба, Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Красногорівка, Водяне Донецької області; Кринки, Республіканець, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 4 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 3 атаки.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили  атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони.

Водночас захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 2 артилерійські засоби противника.

Теми: війнаГенштаб
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