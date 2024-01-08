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Над півднем України вночі збили всі 8 "Шахедів", під Одесою виникла пожежа

Олена РощінаПонеділок, 8 січня 2024, 07:48
Над півднем України вночі збили всі 8 Шахедів, під Одесою виникла пожежа
Атаку "Шахедів" відбито, ілюстрація Сил оборони півдня України

У ніч на 8 січня над південними областями України було збито всі 8 ударних дронів, однак в Одеському районі виникла пожежа через уламки.  

Джерело: Сили оборони півдня України 

Деталі: Сили оборони півдня повідомляють, що вночі складом своїх підрозділів ППО збили всі 8 ворожих дронів типу "Shahed-131/136", які росіяни спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині  і Миколаївщині.

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7 безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання різнорідних сил ВМС та МВГ інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще 1 – на Миколаївщині.

Уламки одного зі збитих БпЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу. Вогонь було оперативно приборкано. Руйнувань та постраждалих немає.

Теми: війнаШахедОдеська областьМиколаївська область
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