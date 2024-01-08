Сили оборони знищили 13 артсистем і 440 окупантів за добу
Понеділок, 8 січня 2024, 07:58
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 440 окупантів, 14 ББМ, 13 артилерійських систем та 9 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 365 170 (+440) осіб,
- танків − 6 031 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 11 194 (+14) од,
- артилерійських систем − 8 666 (+13) од,
- РСЗВ − 953 (+2) од,
- засобів ППО − 638 (+1) од,
- літаків − 329 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 822 (+11) од,
- крилатих ракет − 1787 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 542 (+19) од,
- спеціальної техніки − 1 328 (+1) од.
Дані уточнюються.