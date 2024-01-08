У Харкові росіяни вдарили по промоб’єктах, у Змієві влучили в приватний дім – є постраждалі
Російські війська вранці 8 січня завдали щонайменше 4 ударів по Харкову, а в місті Зміїв влучили в приватний будинок, є постраждалі в обох містах.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов, а також "Суспільне"
Пряма мова Терехова: "Цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики".
Деталі: Синєгубов повідомив, що окупанти завдали мінімум 4 ракетних удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. Інформація оновлюється.
Згодом голова обладміністрації повідомив, що в Харкові пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий – потерпілу госпіталізували.
У м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини.
Оновлення: Станом на 08:41 із-під завалу у Змієві дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами.
Міський голова Змієва Павло Голодніков розповів "Суспільному", що ще три будинки пошкоджені – в одному будинку вибиті вікна, в іншому двоповерховому зняло дах.
"В останнє по місту влучання було 6 вересня минулого року в район лікарні", – сказав Голодніков.