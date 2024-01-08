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У Харкові росіяни вдарили по промоб’єктах, у Змієві влучили в приватний дім – є постраждалі

Олена РощінаПонеділок, 8 січня 2024, 08:05
У Харкові росіяни вдарили по промоб’єктах, у Змієві влучили в приватний дім – є постраждалі
Наслідки атак на Харківщину, фото ОВА

Російські війська вранці 8 січня завдали щонайменше 4 ударів по Харкову, а в місті Зміїв влучили в приватний будинок, є постраждалі в обох містах.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов, а також "Суспільне"

Пряма мова Терехова: "Цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики".

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Деталі: Синєгубов повідомив, що окупанти завдали мінімум 4 ракетних удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. Інформація оновлюється. 

Згодом голова обладміністрації повідомив, що в Харкові пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий – потерпілу госпіталізували.

У м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини.

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Оновлення: Станом на 08:41 із-під завалу у Змієві дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами.

Міський голова Змієва Павло Голодніков розповів "Суспільному", що ще три будинки пошкоджені – в одному будинку вибиті вікна, в іншому двоповерховому зняло дах.

"В останнє по місту влучання було 6 вересня минулого року в район лікарні", – сказав Голодніков.

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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