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У Запоріжжі і Кривому Розі не ходять тролейбуси, частина Кривого Рогу без світла

Ірина БалачукПонеділок, 8 січня 2024, 08:19
У Запоріжжі і Кривому Розі не ходять тролейбуси, частина Кривого Рогу без світла
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 8 січня у Кривому Розі низка мешканців залишились без електропостачання через складні погодні умови, у місті не ходить електротранспорт − тролейбуси та трамваї, а котельні працюють на генераторах. Є проблеми з рухом транспорту у Нікопольському районі і в Запоріжжі. 

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко та Запорізька міська рада у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів, через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу.

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Через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, швидкісний працює частково".

Деталі: Наразі у Кривому Розі працюють автобуси, маршрутки та дизель-генераторні тролейбуси. 

За словами Вілкула, усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев.

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Про ускладнення погодних умов і відповідно ускладнення руху на дорогах району повідомив і голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За його даними, на більшості автошляхів району ожеледиця, пересування пішоходів та автомобілів ускладнено.

Пряма мова Євтушенка: "У зв'язку з обмерзанням ліній електропередач зафіксовано аварійні відключення у населених пунктах шести громад району. Аварійні бригади працюють".

Деталі: Він закликав людей за можливості перебувати вдома, але при цьому нагадав, що в кожній громаді є пункти Незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати доступ до мережі Інтернет.

Також проблеми з рухом є у Запоріжжі. Там так само через зледеніння контактного проводу не працюють тролейбуси.

За даними міської ради, автобуси і трамваї працюють у штатному режимі.

"Якщо у вас є можливість не виходити сьогодні на вулицю і не виїжджати на дорогу, будь ласка, залишайтеся вдома", − закликали у міськраді.

Теми: Кривий РігелектроенергіятранспортЗапоріжжя
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