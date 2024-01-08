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Комбінована атака: у Запоріжжі ракети влучили в житлові райони, є постраждалі

Олена РощінаПонеділок, 8 січня 2024, 08:22
Комбінована атака: у Запоріжжі ракети влучили в житлові райони, є постраждалі
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У місті Запоріжжя вранці 8 січня пролунало щонайменше 5 вибухів під час ракетної атаки, є влучання у житлових районах, щонайменше 4 людини постраждали. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко

Пряма мова Малашка: "О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів".

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Деталі: Ракети влучили в житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками.

Оновлення: Станом на 09:29 кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох осіб.

О 08:00 було відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку. 

ВІДЕО ДНЯ

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
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