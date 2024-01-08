Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний удар 2 січня: зросла кількість загиблих у Києві та Харкові

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 січня 2024, 09:18
Ракетний удар 2 січня: зросла кількість загиблих у Києві та Харкові
Наслідки удару Харкову 2 січня, фото прокуратури

У лікарні померли двоє поранених внаслідок російської ракетної атаки на Київ та Харків 2 січня.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Синєгубова: "Вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня".

Реклама:

Деталі: Синєгубов уточнив, що йдеться про 56-річного чоловіка. Він тривалий час перебував у важкому стані.

Крім того, у лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на Київ 2 січня.

Пряма мова Кличка: "Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки. 

ВІДЕО ДНЯ

Всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані".

Передісторія: 

  • Зранку 2 січня завдали ракетного удару по Харкову. В перші години після обстрілу повідомлялось про понад 40 поранених та одного загиблого.
  • 4 січня повідомлялось, що у лікарні померла літня жінка, яка дістала поранення внаслідок атаки 2 січня, також до лікарні звернулася дівчина із контузією. Таким чином, внаслідок масованої ракетної атаки Росії 2 січня загинуло 2 жінок, ще 62 цивільних мешканців травмовані.
  • Крім того, зранку 2 січня потужні вибухи у Києві. Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.
  • Силам Протиповітряної оборони вдалося збити 61 ворожу ракету в небі над столицею, 10 з них – аеробалістичні "Кинджали". Усього під час атаки збили 72 повітряні цілі.

Теми: КиївХарківжертвиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Київ
На Борщагівці в Києві прорвало водопровід, затопило вулицю
Киян закликають до обережності: ожеледиця
Київ огортає густим туманом, у п’ятницю прогнозують ожеледицю
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: