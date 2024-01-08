Ракетний удар 2 січня: зросла кількість загиблих у Києві та Харкові
Понеділок, 8 січня 2024, 09:18
У лікарні померли двоє поранених внаслідок російської ракетної атаки на Київ та Харків 2 січня.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова Синєгубова: "Вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня".
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Деталі: Синєгубов уточнив, що йдеться про 56-річного чоловіка. Він тривалий час перебував у важкому стані.
Крім того, у лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на Київ 2 січня.
Пряма мова Кличка: "Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки.
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Всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані".
Передісторія:
- Зранку 2 січня завдали ракетного удару по Харкову. В перші години після обстрілу повідомлялось про понад 40 поранених та одного загиблого.
- 4 січня повідомлялось, що у лікарні померла літня жінка, яка дістала поранення внаслідок атаки 2 січня, також до лікарні звернулася дівчина із контузією. Таким чином, внаслідок масованої ракетної атаки Росії 2 січня загинуло 2 жінок, ще 62 цивільних мешканців травмовані.
- Крім того, зранку 2 січня потужні вибухи у Києві. Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.
- Силам Протиповітряної оборони вдалося збити 61 ворожу ракету в небі над столицею, 10 з них – аеробалістичні "Кинджали". Усього під час атаки збили 72 повітряні цілі.