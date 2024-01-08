Ракетний удар 2 січня: зросла кількість загиблих у Києві та Харкові

У лікарні померли двоє поранених внаслідок російської ракетної атаки на Київ та Харків 2 січня.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Синєгубова: "Вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня".

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Деталі: Синєгубов уточнив, що йдеться про 56-річного чоловіка. Він тривалий час перебував у важкому стані.

Крім того, у лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на Київ 2 січня.

Пряма мова Кличка: "Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки.

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Всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них - у тяжкому стані".

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