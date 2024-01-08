Дніпропетровщина: пошкоджено ТЦ, перевернуло маршрутку, 1 загиблий, 31 поранений, зокрема діти

У Дніпропетровській області внаслідок російського ракетного удару загинула одна людина та ще 31 дістали поранення, у тому числі 5 дітей.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Новомосковська Сергій Рєзнік, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Лисака: "Ворог поцілив по Кривому Рогу. Пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані.

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Деталі: Лисак також повідомив, що також було влучання у Лозуватській громаді Криворізького району. Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя. Наслідки атаки ліквідовують.

Всього у Кривому Розі та районі – 4 потерпілих. Одна людина госпіталізована в стані середньої тяжкості.

фото з соцмереж Лисака

Крім того, внаслідок удару у Новомосковську виникла пожежа, її локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.

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Лисак повідомив, що у місті попередньо 27 постраждалих. З них п'ятеро є дітьми: хлопчики 4 і 8 років та дівчата 11, 16 та 17 років – всі у лікарні в стані середньої тяжкості. 11 осіб залишаються в медзакладі, з них четверо – діти.

Мер Новомосковська Сергій Рєзнік повідомив, що в результаті ракетної атаки по місту понівечені житлові будинки.

Оновлено: Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ворог завдав щонайменше 9 ракетних ударів. Він підтвердив, що загинула 62-річна жінка, а також повідомив про трьох "нетяжких" поранених.

Пряма мова: "Пошкоджено торговельний центр. Перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая (на відновлення необхідно близько тижня – матеріали та бригади є). Швидкісний з другої половини дня працюватиме у човниковому режимі лише з Кільцевої до Мудреної.

Вибито близько 300 вікон у двох лікарнях. Хворі вже переселені до інших палат. Направлені додаткові бригади Міськводоканалу та Сансервісу – завдання, враховуючи погодні умови, за добу закрити все ОСБ. Скління в мінусову температуру проводити не можна – скло лусне.

Пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, Терцентр, вікна, балкони".