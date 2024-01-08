Мішель запевнив, що Орбана на чолі Євроради можна уникнути

Шарль Мішель не бачить проблеми в тому, що він може достроково залишити посаду президента Європейської ради влітку, адже йому і так мали обрати наступника.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "The Guardian"

Деталі: Мішель нещодавно заявив, що піде у відставку, якщо його оберуть до Європейського парламенту, чим спричинив серйозне занепокоєння, оскільки лідери ЄС опиняться під серйозним тиском, щоб домовитися про наступника Мішеля до 1 липня, коли Угорщина має перебрати на себе ротаційне шестимісячне головування в Раді.

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Згідно з правилами ЄС, за відсутності постійного президента Євроради, ця посада переходить до держави-члена, яка головує в Раді ЄС на ротаційній основі.

Пряма мова Мішеля: "Я хочу чітко заявити, що в будь-якому випадку в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде прийняте в липні, тому Раді буде легко ухвалити рішення, передбачаючи, що на посаду вступить мій наступник.

Є багато інструментів, щоб уникнути Віктора Орбана, якщо є політична воля".

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Цьому передувало: Президент Євроради Шарль Мішель вирішив висувати свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні, тому достроково залишить посаду, не в листопаді.

Якщо це станеться і лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Єврораді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.