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Росіяни скинули свою авіабомбу на окуповане Рубіжне

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 січня 2024, 10:31
Росіяни скинули свою авіабомбу на окуповане Рубіжне
Ілюстративне фото пресслужби Міноборони РФ

На окуповане місто Рубіжне в Луганській області впала авіабомба з російського літака. 

Джерело: призначений Росією очільник окупованої частини області Леонід Пасічник

Пряма мова: "Під час виконання бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250".

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Деталі: За його словами, ніхто не постраждав, мешканців найближчих будинків евакуювали. 

Що передувало: 

  • З початку січня це другий випадок падіння боєприпасів із російських літаків на території Росії або окупованих територіях.
  • Зокрема, 2 січня авіаційний боєприпас упав із російського літака у селі Петропавлівка у Воронезькій області РФ.

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Теми: Луганська областьавіаокупаціяобстріл
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