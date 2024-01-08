Росіяни скинули свою авіабомбу на окуповане Рубіжне
Понеділок, 8 січня 2024, 10:31
На окуповане місто Рубіжне в Луганській області впала авіабомба з російського літака.
Джерело: призначений Росією очільник окупованої частини області Леонід Пасічник
Пряма мова: "Під час виконання бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250".
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Деталі: За його словами, ніхто не постраждав, мешканців найближчих будинків евакуювали.
Що передувало:
- З початку січня це другий випадок падіння боєприпасів із російських літаків на території Росії або окупованих територіях.
- Зокрема, 2 січня авіаційний боєприпас упав із російського літака у селі Петропавлівка у Воронезькій області РФ.
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