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Росіянам не вдається блокувати Куп′янськ, всі атаки ворога захлинаються – Сирський

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 січня 2024, 11:08
Росіянам не вдається блокувати Куп′янськ, всі атаки ворога захлинаються – Сирський
Фото: Getty Images

Російські загарбники продовжую вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі та намагаються прорвати оборону збройних сил і просунутися в напрямку Куп'янська, захисникам вдається знищувати наступальний потенціал окупантів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Сирського

Пряма мова Сирського: "На куп'янському напрямку ситуація залишається складною. Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста. Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба.

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Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська".

Деталі: За його словами, командири та штаби наших частин добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії противника та ухвалюють усі необхідні рішення.

"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат", - зазначив Сирський.

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Що було раніше: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті 6 січні попередили, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, але не готові до широкомасштабних наступальних операцій у Харківській області.

Теми: Харківська областьЗбройні силивійнаУкраїна
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