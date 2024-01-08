Працівник "Укрзалізниці" зливав ФСБ пересування ЗСУ: затримано жителя Дніпра

У Дніпрі затримано співробітника "Укрзалізниці", який передавав ФСБ Росії дані про рух залізницею підрозділів та військової техніки ЗСУ.

Джерело: Служба безпеки, Дніпропетровська обласна прокуратура

Деталі: За інформацією Служби безпеки, ФСБ завербувала жителя Дніпра влітку цього року. У їхнє поле зору потрапив через активність в прокремлівських Telegram-каналах.

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Прокуратура повідомляє, що працівник структурного підрозділу "Укрзалізниці" за вказівками російського куратора збирав та передавав інформацію про логістичні маршрути руху залізницею підрозділів українських захисників та військової техніки на території області.

СБУ наголошує, що чоловік насамперед намагався отримати "максимум інформації" щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" та танків "Леопард".

Фото СБУ

Прокуратура додає, що він також злив координати базування трьох військових частин ЗСУ.

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Вказані розвіддані він надсилав ворогу через месенджер Telegram у вигляді фотознімків і текстових повідомлень.

Дослівно СБУ: "За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні".

Більше деталей: Прокуратура повідомляє, що під час обшуку за місцем проживання та роботи в нього вилучили мобільні телефони із доказами.

Жителю Дніпра повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Запобіжний захід – тримання під варту без визначення розміру застави. СБУ наголошує, що зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.