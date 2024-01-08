"Настав час діяти": Байден закликав ухвалити допомогу Україні у понад $60 млрд

Президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі діяти і схвалити додаткове фінансування, зокрема, у понад $60 млрд для України, після укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Білого дому

Пряма мова Байдена: "Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд та виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої й національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Для них настав час діяти".

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Деталі: Водночас президент Сполучених Штатів підкреслив, що угода на крок наблизила країну до "запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями", – зазначив Байден.

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