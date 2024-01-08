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"Настав час діяти": Байден закликав ухвалити допомогу Україні у понад $60 млрд

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 12:11
Настав час діяти: Байден закликав ухвалити допомогу Україні у понад $60 млрд
Джо Байден, фото: getty Images

Президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі діяти і схвалити додаткове фінансування, зокрема, у понад $60 млрд для України, після укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Білого дому

Пряма мова Байдена: "Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд та виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої й національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Для них настав час діяти".

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Деталі: Водночас президент Сполучених Штатів підкреслив, що угода на крок наблизила країну до "запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями", – зазначив Байден.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше лідери Палати представників і Сенату США в неділю оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.
  • У листопаді Байден підписав ухвалений Конгресом закон про тимчасове фінансування уряду на період до 19 січня 2024 року. Водночас до закону не увійшла допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню – це питання розглядають окремо.
  • Минулого тижня у Білому домі нагадали, що США знову загрожує часткове припинення фінансування уряду.
  • Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Теми: СШАдопомога УкраїніБайден
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