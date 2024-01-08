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У Росії відновили загони "СМЕРШ" − розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 12:27
У Росії відновили загони СМЕРШ − розвідка Британії
Скріншот із відео, опублікованого в російських Telegram-каналах

Російські політики наприкінці 2023 року заявляли про відновлення радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ", а на початку січня у відкритих джерелах уже з'явилися фото оперативників, які носили такі нашивки, повідомляє Британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 січня

Деталі: Розвідники нагадують, що назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам". Цей підрозділ заснував диктатор СРСР Йосип Сталін. Він існував у 1941-1946 роках.

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Повідомляється, що наразі неясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

Однак розвідка наголошує, що це є ще одним прикладом того, як "російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз в РФ".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні розвідка Великої Британії зазначила, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.
  • У попередньому огляді йшлося про вплив знищення трьох російських бойових винищувачів Су-34 на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонської області.
  • Також британська розвідка повідомляла, що протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.

Теми: РосіярозвідкаВелика Британія
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