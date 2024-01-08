У Росії відновили загони "СМЕРШ" − розвідка Британії
Російські політики наприкінці 2023 року заявляли про відновлення радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ", а на початку січня у відкритих джерелах уже з'явилися фото оперативників, які носили такі нашивки, повідомляє Британська розвідка.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 січня
Деталі: Розвідники нагадують, що назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам". Цей підрозділ заснував диктатор СРСР Йосип Сталін. Він існував у 1941-1946 роках.
Повідомляється, що наразі неясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.
Однак розвідка наголошує, що це є ще одним прикладом того, як "російська влада свідомо "оббиває пороги" російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз в РФ".
Передісторія:
- Напередодні розвідка Великої Британії зазначила, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.
- У попередньому огляді йшлося про вплив знищення трьох російських бойових винищувачів Су-34 на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонської області.
- Також британська розвідка повідомляла, що протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.