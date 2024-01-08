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Загинув 23-річний український льотчик

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 січня 2024, 12:44
Загинув 23-річний український льотчик
Пілот МіГ-29 Владислав Залістовський. Фото: Instagram/Yevheniia Nesterenko

Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський на позивний Blue Helmet.

Джерело: "Армія TV" у Telegram, побратим пілота в Instagram, "Суспільне"

Дослівно "Армія TV": "Напевно, ви бачили ці відео від українського пілота МіГ-29 blue helmet, які він регулярно публікував у своїх соцмережах. Його справжнє ім'я Владислав Залістовський і, на жаль, він загинув під час виконання бойового завдання.

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Пілоту Залістовському було усього 23 роки. Він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів".

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Деталі: "Суспільне" зазначає, що Залістовський – родом із Малина Житомирської області. Був пілотом бойового літака МіГ-29.

Теми: втрати у війнівійнаПовітряні сили ЗСУ
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