Загинув 23-річний український льотчик
Під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський на позивний Blue Helmet.
Джерело: "Армія TV" у Telegram, побратим пілота в Instagram, "Суспільне"
Дослівно "Армія TV": "Напевно, ви бачили ці відео від українського пілота МіГ-29 blue helmet, які він регулярно публікував у своїх соцмережах. Його справжнє ім'я Владислав Залістовський і, на жаль, він загинув під час виконання бойового завдання.
Пілоту Залістовському було усього 23 роки. Він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів".
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Деталі: "Суспільне" зазначає, що Залістовський – родом із Малина Житомирської області. Був пілотом бойового літака МіГ-29.