Більшість українців виступають за поновлення трансляцій Ради – опитування

Понад 57% громадян виступають за поновлення онлайн-трансляції засідань Верховної Раді на телеканалі "Рада", ще близько 65% українців вважають, що журналісти мають бути присутні на засіданнях парламенту навіть під час воєнного стану.

Джерело: результати соціологічного опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення "Руху Чесно" з 8 по 15 грудня 2023 року.

Деталі: Згідно з опитуванням, не погоджуються з тезою про необхідність доступу журналістів до засідань 11% українців, а з необхідністю трансляції не згодні близько 14% громадян.

Реклама:

Щодо регіонального розрізу, то позиція всіх регіонів дуже схожа. Відмінним є лише відсоток мешканців східних та центральних регіонів, що не погоджуються з необхідністю відкрити журналістам доступ до парламенту та відновити онлайн-трансляції телеканалу "Рада", що можна пояснити безпековими питаннями.

Як нагадують у "Чесно", переважну більшість часу це скликання парламенту працювало в закритому режимі. Такий формат, зазначають у Русі, досить зручний для більшості нардепів, адже журналісти не можуть безпосередньо слідкувати за їхньою роботою в сесійній залі і не можуть, як раніше, отримати коментар у кулуарах.