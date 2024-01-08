Десантник в одному бою спалив чотири російські ББМ

Протитанкіст 79 ОДШБр в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши ворожу атаку.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗС України

Деталі: Повідомляється, що днями ворог зробив спробу прорвати оборонні порядки Таврійських десантників на Донеччині, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою.

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Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України відбили штурм – техніка залишилась горіти у полі, а більшість бійців ворожої піхоти було знищено.

Дослівно: "У цьому бою особливо відзначився протитанкіст одного з підрозділів бригади - молодший сержант Андрій Г. на позивний "Сєдой". Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога.

Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць".