Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Десантник в одному бою спалив чотири російські ББМ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 січня 2024, 13:12
Десантник в одному бою спалив чотири російські ББМ
Фото з арміїнформ

Протитанкіст 79 ОДШБр в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши ворожу атаку.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗС України

Деталі: Повідомляється, що днями ворог зробив спробу прорвати оборонні порядки Таврійських десантників на Донеччині, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою. 

Реклама:

Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України відбили штурм – техніка залишилась горіти у полі, а більшість бійців ворожої піхоти було знищено.

Дослівно: "У цьому бою особливо відзначився протитанкіст одного з підрозділів бригади - молодший сержант Андрій Г. на позивний "Сєдой". Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога.

Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Донецька область
Глава МВС пояснив ситуацію щодо загиблих у Покровському районі й показав відео
Покровський район: з-під завалів дістали тіло дитини, пошуки продовжуються
Внаслідок ударів по Покровському району загинули 11 людей, з них 5 дітей – ОВА
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: