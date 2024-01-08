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У Києві загорівся тролейбус із пасажирами, ймовірно, через підпал – КМДА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 січня 2024, 13:28
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами, ймовірно, через підпал – КМДА
фото з анонімних телеграм-каналів

У Деснянському районі Києва загорівся тролейбус, за попередньою інформацією, через підпал ізсередини.

Джерело: КМДА, ДСНС

Дослівно: "На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів на звернувся.

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За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння – підпал ізсередини салону".

 
фото з анонімних телеграм-каналів

Деталі: На місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи. В КМДА наголосили, що ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав.

 
ФОТО ДСНС

Оновлено: Пізніше у ДСНС повідомили, що о 12:29 надійшло повідомлення про пожежу на перехресті вулиць Радунської та Бальзака. На місці було встановлено, що вогнем був повністю охоплений тролейбус. Пожежу ліквідовано о 12:51. Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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Теми: Київпожежатранспортдороги
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