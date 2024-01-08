Сили оборони знищили ворожий комплекс орбітального подавлення супутників

Українські війська виявили та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2" на Донецькому напрямку.

Джерело: Сили спецоперацій

Деталі: Повідомляється, що оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Тірада-2".

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Комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Росіяни завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019-го "Тірада-2" було зафіксовано на території окупованої Луганської області

Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Зазначається, що внаслідок точного вогневого ураження ворожий комплекс РЕБ було знищено вщент.