Кличко з колишньою дружиною поділили майно, обмінявшись нерухомістю
Міський голова Києва Віталій Кличко у грудні поділив майно з колишньою дружиною Наталією Єгоровою після розлучення: він їй передав будинок у Німеччині, отриманий від брата, а вона йому – будинок відпочинку на Київщині й авто.
Джерело: повідомлення Віталія Кличка про суттєві зміни в майновому стані, оприлюднені на сайті Національного агентства з запобігання корупції, і коментар речниці мера Оксани Зинов’євої для УП
Деталі: 28 грудня 2023 року Віталій Кличко вніс у декларацію дані про суттєві зміни в майновому стані, що настали за тиждень до того, 20.12.2023.
20 грудня боксер Володимир Кличко повернув братові-меру 6 751 800 гривень.
Також у документі зафіксовано погашення заборгованості шляхом передачі житлового будинку в м. Гамбург (Німеччина) від компанії Maximum I, LLC. Йдеться про житловий будинок загальною площею 750 кв м та оціночною вартістю в 227 652 000 грн.
Далі у змінах до майнового стану згадується договір про поділ нерухомого майна подружжя в Німеччині від 20.12.2023 на цю ж суму.
Речниця столичного мера Оксана Зинов’єва підтвердила "Українській правді", що наприкінці 2023 року Віталій Кличко закінчив розподіл майна з колишньою дружиною.
Будинок у Гамбурзі міський голова отримав від брата на часткове погашення заборгованості і відразу ж передав його колишній дружині в рахунок поділу спільного майна.
Цього ж дня Віталій Кличко набув права на будинок відпочинку в Лютежі під Києвом загальною площею 785,5 кв м і вартістю 69 125 021 гривень. Його меру передала колишня дружина Наталія Єгорова.
Також вона передала Кличку права на автомобіль Land Rover Discovery 3.0 2013 року випуску. Машину оцінено в 911 436 гривень.
Крім того, Кличко та Єгорова поділили гроші у США (4 092 000 грн) та в Монако (2 659 800 грн), відповідно до договору про поділ майна подружжя.
Зазначимо, що 4-поверховим будинком у Гамбургу, який належав компанії його брата Володимира, Віталій Кличко з сім’єю користувалися ще 10 років тому.
Передісторія:
- У серпні 2022 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Наталею після 25 років шлюбу. На той момент вони вже жили в різних країнах.
- Наприкінці листопада 2023 року колишня дружина мера Києва Наталія Єгорова вперше за кілька років приїхала до України у складі німецької делегації, яка допомагала українським дітям.