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Кличко з колишньою дружиною поділили майно, обмінявшись нерухомістю

Олена Рощіна, Ірина БалачукПонеділок, 8 січня 2024, 13:43
Кличко з колишньою дружиною поділили майно, обмінявшись нерухомістю
Віталій Кличко, фото Getty Images

Міський голова Києва Віталій Кличко у грудні поділив майно з колишньою дружиною Наталією Єгоровою після розлучення: він їй передав будинок у Німеччині, отриманий від брата, а вона йому – будинок відпочинку на Київщині й авто.

Джерело: повідомлення Віталія Кличка про суттєві зміни в майновому стані, оприлюднені на сайті Національного агентства з запобігання корупції, і коментар речниці мера Оксани Зинов’євої для УП

Деталі: 28 грудня 2023 року Віталій Кличко вніс у декларацію дані про суттєві зміни в майновому стані, що настали за тиждень до того, 20.12.2023.

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20 грудня боксер Володимир Кличко повернув братові-меру 6 751 800 гривень.

Також у документі зафіксовано погашення заборгованості шляхом передачі житлового будинку в м. Гамбург (Німеччина) від компанії Maximum I, LLC. Йдеться про житловий будинок загальною площею 750 кв м та оціночною вартістю в 227 652 000 грн. 

Далі у змінах до майнового стану згадується договір про поділ нерухомого майна подружжя в Німеччині від 20.12.2023 на цю ж суму.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця столичного мера Оксана Зинов’єва підтвердила "Українській правді", що наприкінці 2023 року Віталій Кличко закінчив розподіл майна з колишньою дружиною. 

Будинок у Гамбурзі міський голова отримав від брата на часткове погашення заборгованості і відразу ж передав його колишній дружині в рахунок поділу спільного майна.

Цього ж дня Віталій Кличко набув права на будинок відпочинку в Лютежі під Києвом загальною площею 785,5 кв м і вартістю 69 125 021 гривень. Його меру передала колишня дружина Наталія Єгорова.

Також вона передала Кличку права на автомобіль Land Rover Discovery 3.0 2013 року випуску. Машину оцінено в 911 436 гривень.

Крім того, Кличко та Єгорова поділили гроші у США (4 092 000 грн) та в Монако (2 659 800 грн), відповідно до договору про поділ майна подружжя.

Зазначимо, що 4-поверховим будинком у Гамбургу, який належав компанії його брата Володимира, Віталій Кличко з сім’єю користувалися ще 10 років тому.

Передісторія: 

  • У серпні 2022 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Наталею після 25 років шлюбу. На той момент вони вже жили в різних країнах. 
  • Наприкінці листопада 2023 року колишня дружина мера Києва Наталія Єгорова вперше за кілька років приїхала до України у складі німецької делегації, яка допомагала українським дітям.

Теми: Віталій Кличкодекларації
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