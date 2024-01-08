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Польський єврокомісар пригрозив заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 14:28
Польський єврокомісар пригрозив заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС
Фото: Getty Images

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський застеріг перед новою кризою, яку може спровокувати "надмірний агроімпорт" з України в ЄС та заявив, що  може не підтримати новий регламент ЄК про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною.

Джерело: листі Войцеховського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Документ є позицією польського комісара щодо проєкту нового регламенту ЄК про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною.

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Як неофіційно стало відомо RMF FM, Януш Войцеховський не підтримає регламент, якщо не будуть враховані його пропозиції. Внутрішні консультації ЄК з цього питання закінчуються завтра.

Войцеховський пропонує, щоб новий регламент містив захисні положення, подібні до тих, які ЄК вже одного разу застосовувала до імпорту українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці.

Польський комісар також закликає до кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці, імпорт яких, на його думку, стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.

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"Продовження торговельних привілеїв для України, передбачених регламентом ЄС, термін дії якого закінчується цього року, без захисних положень та кількісних обмежень загрожує новою кризою надлишку імпортованої сільськогосподарської продукції з України", – йдеться у листі Януша Войцеховського.

Єврокомісар пише, що ЄС "повинен переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість". Він покладає відповідальність за нинішній стан справ на Росію, яка блокує Чорне море і витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці.

Комісар повторює свою пропозицію підтримати український транзит до морських портів ЄС, звідки українське зерно буде транспортуватися на африканські та азійські ринки.

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Теми: ЄСУкраїнаторгівля
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