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РосЗМІ: У Росії здетонувала вибухівка на залізниці біля нафтобази

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 січня 2024, 14:52
РосЗМІ: У Росії здетонувала вибухівка на залізниці біля нафтобази
ЗАЛІЗНИЦЯ, ФОТО GETTY IMAGES

У Свердловській області Росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях біля нафтобази.

Джерело: Telegram-канали Baza та Shot

Деталі: Близько 14:30 російські Telegram-канали повідомили, що рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі. 

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Стверджується, що вибух стався на залізничних коліях у районі станції Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза. 

За попередньою версією, як стверджують Telegram-канали, під цистерною спрацював вибуховий пристрій. Поруч із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.

Нафтобаза біля Сан-Донато
Нафтобаза біля Сан-Донато
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Теми: Росіявибухзалізниця
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