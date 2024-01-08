РосЗМІ: У Росії здетонувала вибухівка на залізниці біля нафтобази
Понеділок, 8 січня 2024, 14:52
У Свердловській області Росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях біля нафтобази.
Джерело: Telegram-канали Baza та Shot
Деталі: Близько 14:30 російські Telegram-канали повідомили, що рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі.
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Стверджується, що вибух стався на залізничних коліях у районі станції Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза.
За попередньою версією, як стверджують Telegram-канали, під цистерною спрацював вибуховий пристрій. Поруч із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій.
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