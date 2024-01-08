В Єврокомісії попередили про відповідальність через ймовірне використання РФ ракет КНДР

У Єврокомісії прокоментували повідомлення про ймовірне використання Росією балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України, попередивши про відповідальність за порушення Статуту ООН та міжнародного права.

Джерело: офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі в понеділок, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми, звичайно, засуджуємо будь-які іноземні поставки зброї для Росії... Потенційні поставки зброї з Північної Кореї до РФ також можуть становити порушення резолюцій Ради безпеки ООН та санкцій ООН, тому, звичайно, ми ставимося до цього дуже серйозно".

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Деталі: За його словами, Євросоюз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що будь-хто, хто допомагає РФ в її агресії проти України, в порушенні Статуту ООН та міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки.

Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.

"Це також підкреслює необхідність продовження підтримки України, щоб вона могла захистити себе від цієї жорстокої агресії. ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкції", – наголосив Стано.

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