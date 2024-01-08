Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Єврокомісії попередили про відповідальність через ймовірне використання РФ ракет КНДР

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 15:20
В Єврокомісії попередили про відповідальність через ймовірне використання РФ ракет КНДР
Фото: Getty Images

У Єврокомісії прокоментували повідомлення про ймовірне використання Росією балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України, попередивши про відповідальність за порушення Статуту ООН та міжнародного права.

Джерело: офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі в понеділок, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми, звичайно, засуджуємо будь-які іноземні поставки зброї для Росії... Потенційні поставки зброї з Північної Кореї до РФ також можуть становити порушення резолюцій Ради безпеки ООН та санкцій ООН, тому, звичайно, ми ставимося до цього дуже серйозно".

Реклама:

Деталі: За його словами, Євросоюз неодноразово чітко давав зрозуміти міжнародним партнерам, що будь-хто, хто допомагає РФ в її агресії проти України, в порушенні Статуту ООН та міжнародного права, нестиме відповідальність за наслідки.

Він додав, що у ЄС обговорюють ситуацію з міжнародними партнерами, між собою в Євросоюзі, оскільки Брюссель рішуче засуджує це та закликає всіх не продовжувати підтримувати російську агресію проти України.

"Це також підкреслює необхідність продовження підтримки України, щоб вона могла захистити себе від цієї жорстокої агресії. ЄС продемонстрував у минулому, наприклад, у випадку з Іраном щодо поставок дронів, що ми вживаємо заходів, коли ми бачимо достатню кількість доказів, щоб запровадити санкції", – наголосив Стано.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Перед цим координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та їх запуску по Україні, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна поки не має інформації про використання Росією балістичних ракет, які передала Північна Корея.
  • Повідомляли, що Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.
  • Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.

Теми: ЄСРосіяКНДРракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
ЄС
Польський єврокомісар пригрозив заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС
Мішель запевнив, що Орбана на чолі Євроради можна уникнути
ЗМІ: Єврокомісар з питань юстиції хоче очолити Раду Європи
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: