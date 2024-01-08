У Польщі біля кордону з Україною зіштовхнулися автобус з вантажівкою, є постраждалі

У Підкарпатському воєводстві Польщі неподалік від Пшемисля сталося зіткнення вантажівки і автобуса із 52 пасажирами, четверо людей госпіталізовані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Повідомляється, що аварія сталася неподалік від містечка Радимно, на виїзді на трасу 77 у напрямку до Пшемисля. Автобус із 52 пасажирами, що прямував з Катовіце до прикордонного містечка Арламув, в'їхав у вантажівку.

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Фото: Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie

Чотирьох осіб госпіталізували для надання допомоги, з них одного евакуювали гелікоптером до Жешува. Ще вісьмом надали допомогу на місці.

Загрози для життя постраждалих пасажирів та водія автобуса немає.

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