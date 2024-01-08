Єврокомісія висловила Польщі стурбованість через блокаду кордону з Україною

Європейська комісія написала листа Міністерству інфраструктури Польщі, в якому висловила стурбованість тим, що польські перевізники блокують пункти перетину кордону з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал RMF FM

Деталі: У листі європейська комісарка з питань транспорту Адіна Велян нагадала міністру інфраструктури Польщі Даріушу Климчаку "про зобов'язання Польщі забезпечити вільний рух транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною відповідно до Угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС".

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Для вирішення ситуації Єврокомісія запропонувала співпрацю й підтримку, додавши, що "продовжує уважно стежити за ситуацією".

Речник Єврокомісії підтвердив надсилання листа, додавши, що відомство "залишається дуже стурбованим блокуванням прикордонного переходу в Дорогуську, а також тим, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною продовжують бути заблокованими".

Він також нагадав, що порушення зобов’язань держав-членів ЄС "може призвести до заходів, передбачених договорами для виправлення таких порушень" – тобто позовом у Суді Євросоюзу.

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Співрозмовник RMF FM у ЄС окремо не виключив, що "в разі необхідності" відбудеться ще одна тристороння зустріч представників Польщі, України та Єврокомісії для вирішення проблеми блокади кордону – остання відбулася ще 18 грудня.

Польські перевізники ще з початку листопада блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи передусім повернення дозвільної системи для українських водіїв, скасованої у 2022 році відповідно до угоди про "транспортний безвіз".

Наприкінці грудня повідомляли, що в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону, однак повного розблокування досі не сталося.

Тим часом на вихідних було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", які блокували пункт пропуску в Медиці.

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