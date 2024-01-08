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Незаконний вікенд у горах: прикордонники затримали 7 порушників на Закарпатті

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 січня 2024, 17:42
Незаконний вікенд у горах: прикордонники затримали 7 порушників на Закарпатті
фото ДПСУ

Цими вихідними військовослужбовці Чопського загону затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Всі виявилися громадянами України – чоловіками призовного віку. Шестеро прямували у напрямку Словаччини, сьомий спробував поза пунктами пропуску пробратися в Україну.

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Про рух невідомого, який ішов до кордону лісом, правоохоронців сповістив сигналізаційний комплекс. Іншого зафіксувала фотопастка. Ще двох вдалося зупинити на пів шляху до держрубежу завдяки випереджувальній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Решту зупинили прикордонні патрулі.

Останній з тих, кого затримали цими вихідними, прямував зі Словаччини в Україну. Його зупинили біля кордону у районі населеного пункту Великий Березний. Чоловік виявився місцевим жителем. Він зізнався, що певний час перебував за кордоном та вирішив повернутися в Україну у зв’язку з сімейними обставинами.                                                               

Затриманих доправили у прикордонні підрозділи з метою з’ясування усіх обставин справи та притягнення до відповідальності за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їхні справи розглядатиме суд.

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Теми: ухилянтикордонПрикордонна службаВоєнний стан
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