Білорусь будує військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною

Міністерство оборони Білорусі будує за 40 кілометрів від кордону з Україною, у Гомельській області, нове військове містечко.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Видання повідомляє, що перша черга будівництва має бути здана в березні 2024 року. Містечко будують на території кількох колишніх дитячих таборів.

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У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про створення в Збройних силах "Південного оперативного командування", з цим журналісти пов’язують будівництво нового військового об’єкта.

Український військовий експерт Олег Жданов у коментарі Радіо Свобода сказав, що, найімовірніше, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону. Він додав, що "не здивується", якщо вздовж кордону з Україною побудують ще кілька таких обʼєктів.

Пряма мова: "Але якщо політичне обʼєднання Білорусі та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу".