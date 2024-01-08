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Шольц закликав інші країни ЄС збільшити військову допомогу Україні у 2024 році

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 19:40
Шольц закликав інші країни ЄС збільшити військову допомогу Україні у 2024 році
Олаф шольц. фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією.

Джерело: заява Шольца у понеділок після зустрічі з новим прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt

Деталі: На думку німецького канцлера, поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, "у будь-якому випадку занадто малі".

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"Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України", – додав він.

Шольц вважає, що найпізніше до наступного саміту 1 лютого Євросоюзу необхідно мати максимально точне уявлення про те, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року.

"Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей", – попередив він.

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Канцлер Німеччини підкреслив, що його держава є найбільшим донором допомоги Україні після США й лише на цей рік заклала 8 мільярдів євро на постачання їй зброї та військового обладнання, не рахуючи гуманітарної та фінансової підтримки.

Як відомо, на тлі блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США й затримок зі схваленням чотирирічного плану підтримки Києва на 50 мільярдів євро в ЄС усе частіше лунають заклики до активнішої підтримки Києва у цьому році.

Серед іншого, минулого тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розгорнуто пояснив, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам і чому говорити про "втому від України" на Заході неправильно.

Теми: ШольцЄСУкраїна
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