У Чернігові поліція затримала адвокатку на хабарі 200 тисяч грн за допомогу ухилянтам

Поліцейські Чернігова затримали 36-річну адвокатку, яка системно організовувала чоловікам призовного віку статус непридатного до військової служби.

Джерело: поліція Чернігівської області

Дослівно: "Заручившись підтримкою членів ВЛК одного з медичних закладів, фігурантка вимагала від військовозобов’язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів.

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Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали зловмисницю під час отримання 200 000 гривень хабаря за проходження медичного обстеження ВЛК громадянином із подальшим позитивним висновком про непридатність".

Деталі: Також в автомобілі фігурантки вилучили ще 8 000 доларів. Її затримали та повідоми

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Фото - поліція Чернігівської області

ли про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.