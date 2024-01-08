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Кулеба запевняє, що союзники не підштовхують Україну до замороження війни

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 8 січня 2024, 19:55
Кулеба запевняє, що союзники не підштовхують Україну до замороження війни
дмитро кулеба. фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що у жодному форматі спілкування із західними союзниками Україну не підштовхують до початку переговорів з Росією і замороження війни. 

Джерело: Кулеба в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Кулебу запитали, чи лунали від союзників пропозиції заморозити війну. Він відповів, що це не обговорюється.

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"Союзники не проясть нас починати переговори з Росією, щоб заморозити війну – ні коли ми зустрічаємося з делегаціями, ні на закритих зустрічах у вузькому форматі. Це не те, що хтось може наважитися винести на обговорення. Все інше – це просто шум", – заявив Дмитро Кулеба.

Він також відповів прихильникам думки про те, що замороження війни було би в інтересах України.

"Ті, хто пропонують заморожений конфлікт, аргументують, що вони діють у кращих інтересах України і світу. Насправді ж вони допомагають Путіну та ігнорують факти, чим є теперішня Росія. З 2014 до 2022 року у нас було майже 200 раундів переговорів з Росією, і це був де-факто вже заморожений конфлікт. Ми намагалися. Ми проголосили близько 20 разів режим припинення вогню, і ці безкінечні переговори скінчилися повномасштабним вторгненням.

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Є війни, у яких одна сторона має здобути перемогу, а інша програти. І російська агресія проти України – саме така війна. Україна має перемогти. Росія має зазнати поразки. І усі політичні роздуми мають бути спрямовані на те, як цього досягти", – наголосив Дмитро Кулеба. 

Він відповів також, чого чекати, якщо у Конгресі США ближчим часом так і не домовляться про фінансування на подальшу військову підтримку України. 

Раніше Кулеба заявив також, що зараз Заходу легше перемогти Росію, ніж у період "холодної війни".

Теми: війнаУкраїнаКулеба Дмитро
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