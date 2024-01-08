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45 людей постраждали внаслідок масованої російської атаки у понеділок – Зеленський

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 січня 2024, 20:14
45 людей постраждали внаслідок масованої російської атаки у понеділок – Зеленський
Фото - ДСНС України

Від російської масованої атаки 8 січня постраждало 45 людей, також відомо про 4 загиблих.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким! Держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь".

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Деталі: За інформацією Зеленського, у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина.

Президент також повідомив, що провів нараду щодо подальшої міжнародної роботи, він анонсував насичений місяць у зовнішній політиці.

Пряма мова: "Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо й над новими санкціями: архітектура тиску на Росію має зміцнюватися.

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І ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості".

Теми: Зеленськийракетний ударвійна
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