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У Покровському районі Донеччини завершились пошуки: знайдено понад 100 фрагментів тіл

Євген КізіловПонеділок, 8 січня 2024, 21:27
У Покровському районі Донеччини завершились пошуки: знайдено понад 100 фрагментів тіл
Пошукові роботи у Покровському районі. Фото: Клименко в Telegram

Рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях російських обстрілів у Покровському районі Донецької області, наразі вдалося встановити 5 жертв.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару".

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Деталі: За словами міністра, наразі вдалося встановити 5 жертв. Упізнано трьох загиблих з села Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.

Клименко розповів, що загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків.

Наразі слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію.

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Ідентифікація фрагментів тіл триває.

Оновлено: Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі "Суспільне.Спротив" повідомив, що на місці атаки на Покровський район знайдено понад 100 фрагментів людських тіл. За попередньою інформацією, кількість жертв незмінна: 11 загиблих і 10 поранених. Однак остаточні цифри будуть встановлені після відповідної експертизи.

Що передувало: Внаслідок ударів росіян по Покровському району Донеччини у суботу загинули 11 людей, серед яких 5 дітей, іще 10 осіб поранено.

Росіяни вдарили по району ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Теми: ракетний ударДонецька областьвійнажертви
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