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На фронті за добу 55 бойових зіткнень, росіяни штурмують на лівобережжі Дніпра – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 січня 2024, 20:47
На фронті за добу 55 бойових зіткнень, росіяни штурмують на лівобережжі Дніпра – Генштаб
Фото - 501 обмп

Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень, росіяни завдали 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, 16 разів обстріляли з РСЗВ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника".

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Деталі: На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Новомихайлівки Донецької області, де ворог 7 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки Запорізької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Теми: Генштаббойові діївійна
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