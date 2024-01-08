У російському Бєлгороді пролунали вибухи, є поранені
Понеділок, 8 січня 2024, 21:35
У російському Бєлгороді увечері 8 січня пролунали вибухи, у міноборони РФ пишуть, що начебто збили 10 реактивних снарядів.
Джерело: місцеві телеграм-канали, міноборони РФ, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков
Деталі: Пабліки написали, що чули вибухи та начебто бачили роботу ППО. Російське міноборони повідомило, що начебто ППО збила 10 реактивних снарядів над Бєлгородською областю.
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Губернатор області повідомив, що троє людей отримали осколкові поранення.
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