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У російському Бєлгороді пролунали вибухи, є поранені

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 січня 2024, 21:35
У російському Бєлгороді пролунали вибухи, є поранені
Фото з телеграм-каналів

У російському Бєлгороді увечері 8 січня пролунали вибухи, у міноборони РФ пишуть, що начебто збили 10 реактивних снарядів.

Джерело: місцеві телеграм-канали, міноборони РФ, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков

Деталі: Пабліки написали, що чули вибухи та начебто бачили роботу ППО. Російське міноборони повідомило, що начебто ППО збила 10 реактивних снарядів над Бєлгородською областю. 

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Губернатор області повідомив, що троє людей отримали осколкові поранення.

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Також у місті пошкоджені вікна у трьох будинках, 3 автомобілі пошкоджені уламками. На стоянці підприємства горіли 4 вантажні автомобілі.

Теми: Росіявійна
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