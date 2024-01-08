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ГУР отримало 100 гігабайтів секретів російського виробника дронів і засобів РЕБ

Євген КізіловПонеділок, 8 січня 2024, 21:45
ГУР отримало 100 гігабайтів секретів російського виробника дронів і засобів РЕБ
Медведєв відвідує СТЦ. фото: "риа новости"

Головне управління розвідки України отримало 100 гігабайтів секретних даних одного із критично важливих підприємств військово-промислового комплексу Росії – ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ).

Джерело: ГУР у Telegram

Деталі: За словами розвідників, це російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях зокрема виробляють БПЛА "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, іншу військову продукцію.

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Дослівно: "Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо ― йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки".

Деталі: За попередніми оцінками ГУР, вартість одержаних даних може складати 1,5 млрд доларів.

Дослівно: "Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У розвідці повідомили, що отримати закриту інформацію вдалось завдяки ефективній взаємодії з "патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа-спільноти".

Теми: розвідкаРосіявиробництвозброя
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